Движение в Минске с 16 мая будет частично перекрываться из-за репетиций парада

Минобороны Беларуси уведомило жителей и гостей Минска, что, начиная с 16 мая, движение в столице будет частично перекрываться из-за репетиций парада, посвященного празднованию 80-й годовщины освобождения Минска от фашистов во Второй мировой войне.

«Пешие коробки будут тренироваться на плацу военной комендатуры в Уручье, а механизированная колонна – на аэродроме «Липки». В этой связи, с 16 мая в течение четырех недель будут перекрываться для движения всех видов транспорта сразу несколько минских улиц по маршруту движения колонн», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что механизированная колонна на гусеничном ходу при убытии на аэродром «Липки» будет двигаться по бетонной дороге в районе улицы Основателей, пересекать ул. Франциска Скорины и в районе гаражного кооператива «Седюнг» будет уходить в лес по грунтовой дороге до аэродрома «Липки».

Колонна колесной техники будет убывать из военного городка «Уручье» по следующему маршруту: улица Основателей - улица Скорины - внешнее кольцо МКАД - аэродром «Липки». Из военного городка «Уручье» колонны будут убывать каждый вторник в 5.00 на протяжении 4-х недель, начиная с 16 мая.

Поэтапное полное ограничение движения транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения будет вводиться в указанные даты с 4.50 и до прохождения колонн по указанным маршрутам. Ориентировочное время прохождения колонн составляет около 50 минут.

Возвращение колонн будет осуществляться каждый четверг в 20.00, начиная с 17 мая на протяжении 4-х недель (до 13 июня включительно), по установленному маршруту движении в обратном направлении.

Поэтапное полное ограничение движения транспортных средств, для обеспечения безопасности дорожного движения будет вводиться в указанные даты с 19.50 и до прохождения по указанным маршрутам. Дороги будут перекрываться до полного прохождения обеих колонн.