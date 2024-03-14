В Беларуси будет создано собственное производство легковых электромобилей

Министерству промышленности Беларуси поручено в 2025-26 годах запустить серийное производство легковых электромобилей.

Соответствующие поправки были внесены в Комплексную программу развития электротранспорта на 2021-25 годы постановлением Совмина №166 от 11 марта 2024 года.

Речь идет о создании белорусского электромобиля на лицензионной платформе, а не с нуля

«Исходя из мировой практики для организации собственного производства легковых автомобилей будет осуществлена работа по корректировке лицензионного договора на собственное производство», – говорится в документе.

«Для Республики Беларусь целесообразно оценить два потенциальных направления развития автомобилестроения – электромобиль и последовательный гибрид. Наиболее перспективным направлением создания отечественных электромобилей считается организация их производства на базе серийно выпускаемых легковых автомобилей», - сказано в постановлении.

Документом также предписано МАЗу создание опытного образца сочлененного электробуса типа МАЗ 305Е.

Из постановления следует, что на 1 января 2024 года госпредприятие Белоруснефть построило 690 заправок для электромобилей. При строительство новых заправок зарядные устройства помимо разъемов CCS Combo 2 и CHAdeMO будут комплектоваться разъемами китайского стандарта Gb/T.

«На 1 января 2024 г. сеть ЭЗС РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» состоит из 690 ЭЗС, в том числе Минская область и г. Минск – 432 ЭЗС, Брестская область – 55 ЭЗС, Витебская область – 48 ЭЗС, Гомельская область – 58 ЭЗС, Гродненская область – 62 ЭЗС, Могилевская область – 35 ЭЗС… Основное количество ЭЗС расположено в г. Минске (110 – Mode 3 и 273 – Mode 4)», - говорится в постановлении.