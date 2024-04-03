В Турции вспыхнули протесты после снятия с выборов оппозиционера

В регионах на юго-востоке Турции и в провинции Измир начались протесты после решения избирательной комиссии не допустить новоизбранного мэра от прокурдской Народной партии равенства и демократии (DEM) в городе Ван к исполнению обязанностей. Об этом dpa.

По данным МВД страны, всего было задержано 89 человек по всей стране за участие в "несанкционированных" демонстрациях.

Абдулле Зейдану, который представляет DEM, было отказано в предоставлении мэрского мандата, несмотря на то, что он победил на воскресных местных выборах, набрав около 55% голосов. Его политсила обжаловала это решение в суде.

Вместо него пост мэра получит кандидат от провластной Партии справедливости и развития, который занял второе место, набрав около 27% голосов.

Главная оппозиционная Республиканская народная партия, которая в воскресенье заняла первое место, нанеся исторический удар по Партии справедливости и развития Эрдогана, осудила это решение и призвала его отменить.

Местная избирательная комиссия утверждает, что Зейдан имеет судимость и не должен был баллотироваться на выборах.

Партия Зейдана заявляет, что он был проинформирован о решении только после голосования в воскресенье.

Напомним, по итогам местных выборов 31 марта политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за более чем 20 лет. Сторонники оппозиции устроили масштабные празднования в Стамбуле.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь желаемых результатов.