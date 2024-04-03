Последнее обновление: 03.04.2024 17:52

Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности

3 апреля президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

"Сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", – подчеркнул глава государства.

Стороны подписали документ во время визита Стубба в Киев.

В Офисе президента отметили, что соглашение также четко свидетельствует о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО со стороны Финляндии.

Зеленский отметил, что Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, углублять сотрудничество с Украиной в ряде сфер, а также помогать восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры. Также Финляндия будет лечить украинских военных.



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