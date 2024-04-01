Мэр Парижа: Белорусским спортсменам в городе не будут рады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом, пишет Le Monde.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем", - заявила глава столичной администрации во время поездки в Киев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе.