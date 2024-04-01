Последнее обновление: 01.04.2024 09:16

Мэр Парижа: Белорусским спортсменам в городе не будут рады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом, пишет Le Monde.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем", - заявила глава столичной администрации во время поездки в Киев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование