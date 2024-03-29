Лукашенко подписал приказ об увольнении Сергеенко

Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей, включая главу своей администрации, в связи с назначением в нижнюю палату парламента.

«Игорь Сергеенко в соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь освобожден от должности главы администрации в связи с переходом на выборную должность служащего», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

На том же основании освобождены от должностей Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Лукашенко - инспектор по г.Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления Вячеслав Данилович.

Также в соответствии со статьей 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", а генерал-майор юстиции Андрей Лис - от должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий.

В соответствии с пунктом 10 статьи 84 и статьей 145 Конституции Республики Беларусь Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда.