Россия заблокировала в ООН механизм мониторинга санкций против Северной Кореи

Россия на заседании Совета безопасности ООН 28 марта наложила вето на резолюцию, которая продлевала мандат группы экспертов, ответственных за мониторинг санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает АР.

Подготовленную Соединенными Штатами резолюцию Совбеза ООН по Северной Корее поддержали 13 членов органа. Китай во время голосования воздержался, что не влияло бы на ее принятие, если бы Россия не наложила вето.

Резолюция касалась мандата санкционного комитета по вопросам КНДР при Совбезе, который действовал с 2006 года – тогда же, когда на Пхеньян наложили санкции за первое испытание ядерного оружия. Он отвечал за мониторинг соответствующих ограничений.

Посол России в ООН Василий Небензя перед голосованием заявил, что западные страны пытаются "задушить" Северную Корею, а санкции оказались "неактуальными" и "оторванными от реальности" в сдерживании ее ядерной программы.

Решение Совбеза не касается действия самих санкций против КНДР.