Последнее обновление: 28.03.2024 18:00

Конгресс США одобрил продажу ракет Польше

Конгресс Соединенных Штатов одобрил продажу Польше ракет класса "воздух-земля" большой дальности JASSM-ER, "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM и малой дальности AIM-9X. Об этом в Twitter (X) сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Очень хорошая новость для наших военных. Конгресс США одобрил продажу Польше воздушных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X", – отметил он.

По словам Косиняка-Камыша, это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

Ранее министр обороны Польши подписал контракт на создание интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной с правительством США.

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