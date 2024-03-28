Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 марта 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,65 копейки или 0,2%, до 3,2480 рубля при объеме торгов $2,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1 копейку или 0,28% до 3,5197 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 507,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,39 копейки или 0,53% до 4,4608 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,9 млн. юаней.