Последнее обновление: 01.04.2024 13:07

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 1 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,23 копейки или 0,07%, до 3,2500 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,01 копейки или 0,003% до 3,5175 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1221,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,96 копейки или 0,44% до 4,4785 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование