Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 1 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,23 копейки или 0,07%, до 3,2500 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,01 копейки или 0,003% до 3,5175 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1221,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,96 копейки или 0,44% до 4,4785 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.