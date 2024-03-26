Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 марта 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,02 копейки или 0,01%, до 3,2537 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,19 копейки или 0,05% до 3,5038 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 508,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,02 копейки или 0,004% до 4,4877 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,7 млн. юаней.