В Сейме Литвы не исключили, что Науседе может грозить импичмент

Вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас не исключает, что президенту Гитанасу Науседе может грозить импичмент.

Комментарии Саударгаса появились после публикации выводов парламентской комиссии, в которых говорилось, что разведывательное агентство предоставляло преимущества Гитанасу Науседе, когда он баллотировался на пост президента в 2019 году.

Однако, по его словам, Конституционный суд должен оценить, нарушил ли президент свою присягу, отказавшись давать показания перед парламентской комиссией.

"Видимо, есть такая вероятность (импичмента)... Нарушил он присягу или нет, сам Сейм ответить не может, это может сделать Конституционный суд. Это один из способов", – отметил Саударгас, которого цитируют литовские медиа.

В то же время он подчеркнул, что депутаты еще должны утвердить выводы комиссии, которая рассмотрела историю информатора Департамента госбезопасности.

"Возможно, еще какие-то ответы будут представлены публично или во время рассмотрения в Сейме, и тогда мы увидим, куда движется эта ситуация. Я бы не исключал никаких сценариев", – добавил Саударгас.

По данным комиссии, директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис перед выборами 2019 года собирал информацию – данные разведки и контрразведки – об окружении Науседы, который намеревался участвовать в выборах. Речь шла о его членах команды, штаба и спонсорах. Об этом департамент якобы попросил сам Науседа или же поступила просьба по его поручению.

Науседа отказался давать показания в расследовании комиссии, чем, согласно заключению парламентариев, нарушил присягу.

В офисе президента Литвы заявили, что расследование является политическим и направленным на влияние на результаты президентских выборов в мае.