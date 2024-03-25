Нацбанк РБ продлил до мая действие расчетных величин риска по кредитам

Национальный банк Беларуси до мая продлил действие текущих значений расчетных величин стандартного риска, сообщила пресс-служба регулятора.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) расчетная величина стандартного риска в настоящий момент составляет 11,61% годовых; по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 16,63% годовых.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитывается на основании данных о средних процентных ставках по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц и применяется для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.