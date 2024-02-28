Последнее обновление: 28.02.2024 13:14

Во втором чтении приняты поправки в закон о кредитных историях

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении приняла поправки в закон о кредитных условиях, сообщила пресс-служба нижней палаты.

Поправки направлены «на расширение источников формирования кредитных историй, перечня сведений, входящих в состав кредитной истории, закрепление возможности установления физическим лицом запрета на предоставление пользователям кредитной истории его кредитного отчета».

Власти утверждают, что поправки повысят «уровень защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий».

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