Нацбанк Беларуси продлил до конца июля действие текущих значений РВСР

Национальный банк Беларуси продлил действие текущих значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) до конца июля.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), остаются на уровне 11,98% годовых.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), РВСР составит прежние 17,22% годовых.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.