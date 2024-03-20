Власти Беларуси назвали ангажированным доклад ООН о правах человека в стране

Белорусские власти назвали ангажированным доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, а содержащиеся в нем обвинения абсурдными. Об этом заявила постоянный представитель республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Так называемая группа экспертов УВКПЧ, распространяющая в своих ангажированных докладах дезинформацию о президентских выборах в Беларуси в 2020 году и последующей ситуации, является инструментом давления… Беларусь не признает такие мандаты", - заявила постпред Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская.

«Источником анонимных «интервью из первых рук», на которые ссылается доклад, вероятно выступают сбежавшие из страны «активисты», которым не удалось подорвать белорусское государство через попытку цветной революции, участие в незаконных антиправительственных акциях и столкновениях с правоохранителями. Сейчас они транслируют из-за рубежа экстремистские призывы и планы по свержению законной власти, вплоть до вооруженного конфликта в Беларуси», - утверждает представитель МИД.

Бельская также сказала:

«В Беларуси нет политических заключенных. Лица, отбывающие наказание, осуждены за конкретные преступления, в том числе против национальной безопасности».

«В Беларуси к нарушителям закона относятся одинаково, независимо от того, что они являются фаворитами иностранных политиков или действуют в их интересах».