Европейский суд снял санкции с «Белшины»

Европейский суд снял санкции с ОАО «Белшина», которые были введены в декабре 2021 года, назвав причиной снятия санкций неспособность предприятия финансировать режим Лукашенко в силу своей убыточности.

Согласно решению суда, до введения санкций Белшина в течение двух лет получало убыток. Как следует из предоставленной отчетности предприятий, чистый убыток предприятия в 2019 году составил 71,088 млн. рублей (примерно 30,356 млн. евро) и 216,29 млн. рублей (77,92 млн. евро) в 2020 году.

Ссылаясь на решение по делу Юрия Чижа в 2015 году, суд отметил, что выплата налогов не является поддержкой режима, поскольку является юридическим обязательством для всех белорусских налогоплательщиков.

В ходе судебного разбирательства суд не смог доказать, что причиной увольнения работников стало их участие в протестах, поскольку по документам все были уволены за прогулы. Таким образом, Белшина не несет ответственность за репрессии против гражданского общества.