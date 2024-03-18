Последнее обновление: 18.03.2024 14:46

Власти Украины объявили банкротом "Белавтодор-Украина"

Хозяйственный суд Киева на прошлой неделе признал банкротом ООО "Совместное украино-белорусское предприятие "Белавтодор-Украина".

Компанию создала в 2016 году группа белорусских облавтодоров вместе с торговым предприятием "Белзарубежторг" и недавно погибшим от взрыва подаренной гранаты украинским бизнесменом Геннадием Частяковым.

В течение 2020-2021 годов, говорится в судебных материалах, входящие в состав Белавтодор-Украина строительно-монтажные тресты выполняли подряды Служб автомобильных дорог в Киевской, Ровенской, Житомирской областях на общую сумму 700 млн гривен, сообщают украинские медиа.

В феврале 2022 года перед самым началом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины белорусские дорожные компании вывезли часть строительной техники и сотрудников – граждан Беларуси за пределы Украины, а денежные активы вывели за границу.

После этого Украина фактически конфисковала три асфальтобетонных завода в Киеве и Житомирской области, которыми пользовался Белавтодор-Украина, и передала в АРМА. Их признали вещественными доказательствами в уголовном производстве и арестовали.

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