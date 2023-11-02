Последнее обновление: 02.11.2023 16:07

Совмин РБ разрешил предприятиям создать резервы по предоплате контрагентам из недружественных стран

Совмин Беларуси разрешил предприятиям, кроме банков, создать резервы под обесценение авансов, следует из постановления №753 от 1 ноября 2023 года.

«Предоставить право коммерческим организациям … создать 31 декабря 2023 года … резервы под обесценение авансов по числящимся на указанную дату суммам авансов (предварительной оплаты), выданным с 1 января 2021 г. до 8 апреля 2022 года», - говорится в документе.

Резервы по авансам (предоплате) создаются в аналогичном порядке, как и резервы по сомнительным долгам, по договорам, срок исполнения обязательств или срок возврата авансов по которым истечет 31 декабря 2023 года, а также по авансам, предоставленным организациям, местом нахождения которых являлась Украина или «недружественное государство».

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