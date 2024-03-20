CERN прекращает работать с российскими учеными

Европейская организация по ядерным исследованиям CERN, создавшая расположенный в Швейцарии Большой адронный коллайдер, прекратит сотрудничество с 500 учеными, связанными с РФ. Об этом заявил официальный представитель организации Арно Марсолье, передает The Insider.

"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из них не проживает в этом регионе (в Швейцарии – прим.). Остановка действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", – рассказал Марсолье.

Он уточнил, что работу, которой занимались эти ученые на Большом адронном коллайдере, примут другие ученые, и подчеркнул, что CERN не получает финансирования от России.

В Институте ядерной физики Сибирского отделения российской академии наук назвали решение руководства CERN "политическим".