Последнее обновление: 13.03.2024 17:56

Дания увеличит расходы на армию на $6 млрд

Правительство Дании представило план по увеличению государственных расходов на оборону на $6 млрд до 2028 года, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дополнительное финансирование армии будет обеспечено за счет увеличения государственного долга. Также страна аккумулирует $1,2 млрд благодаря более эффективному перераспределению оборонного бюджета.

За счет дополнительного финансирования армии Дания выйдет на уровень расходов на оборону в 2% от ВВП, как того требуют обязательства НАТО.

Уже в этом году Дания впервые за многие годы потратит на оборону 2,4% ВВП, включая военную помощь для Украины.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что с 2026 года вводиться обязательная воинская повинность для женщин, что соответствует ценностям гендерного равенства в стране. В настоящее время женщины могут вступать в армию добровольно. Для мужчин обязательный призыв построен на лотерейной системе.



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