Российские силовики убили в Карелии гражданина Беларуси

Сотрудники ФСБ России 6 марта в Олонецком районе республики Карелия убили 49-летнего гражданина Беларуси Николая Алексеева, сообщают российские медиа.

По официальной версии, Алексеев якобы оказал сопротивление при задержании и был убит. Задержание проводилось в рамках уголовного дела о «подготовке к теракту» (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), которое на Алексеева возбудили в Карелии в тот же день.

По версии российского следствия, Алексеев якобы собирался подорвать администрацию в городе Олонец.

Николай Алексеев активно выступал против режима Лукашенко в Беларуси, публиковал фотографии с протестов в 2020 году.