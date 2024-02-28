Депутаты непризнанного Приднестровья попросили у России "защиты от давления Молдовы"

Съезд так называемых депутатов непризнанного Приднестровья принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций. Об этом сообщает Newsmaker.

Обращение адресовали Совету Федерации и Госдуме РФ, попросив их о "мерах для защиты Приднестровья в условиях усиленного давления Молдовы".

В заявлении приднестровские "депутаты" утверждают, что власти Молдовы начали против Приднестровья "экономическую войну", имея в виду отмену таможенных льгот, и умышленно блокируют переговоры с Тирасполем.

Также они обратились к ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, Международному комитету Красного Креста и генсеку ООН с просьбой "повлиять на власти Молдовы для возвращения к адекватному диалогу".

Между тем в правительстве Молдовы считают, что съезд приднестровских "депутатов" и его решения не создают угрозы эскалации и дестабилизации. С таким заявлением выступил спикер правительства Молдовы Даниэл Водэ.

Водэ назвал съезд в Тирасполе чисто пропагандистским событием, "уловкой, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

"Это событие спланировано теми, кто находится по левую сторону Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень пристально следим и повторяем, что этот регион также хочет мира и безопасности", – подчеркнул Даниэл Воде.

Он добавил в шутку, что единственным "напряжением" дня в среду является мрачная погода.

Напомним, съезд приднестровских "депутатов" всех уровней в Тирасполе является седьмым подобным мероприятием. Предыдущий перед ним проходил еще в 2006 году.

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.