Бундестаг проголосовал за дальнобойное оружие для Украины

Немецкий Бундестаг поддержал подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Об этом сообщают немецкие СМИ.

За предложение проголосовали 382 депутата, 284 высказались против и двое воздержались.

В принятом документе сказано, что парламентские фракции коалиции выступают за предоставление Украине "дополнительных необходимых систем дальнобойного вооружения и боеприпасов". Крылатые ракеты Taurus в предложении прямо не упоминаются.

Во время обсуждения министр обороны Борис Писториус заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии. Об этом, по его словам, свидетельствует и недавно заключенное соглашение по безопасности.

Писториус не ответил на вопрос депутата от ХДС Хардта о перспективах поставки Taurus.

Какие именно дальнобойные системы имеются в виду в принятом документе, парламентские группы интерпретируют по-разному, сообщает t-online.

Ряд депутатов от "Зеленых" и "Свободных демократов" предполагают, что именно Taurus имелись в виду.

В то же время заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих, заявила, что формулировка "не обязательно" означает Taurus.

"Это вопрос интерпретации... Дело в том, что мы не провели красную линию в этом вопросе", – сказала она.

В принятом предложении, в частности, указано следующее: "Украина должна и в дальнейшем иметь возможность осуществлять атаки на военные объекты, такие как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта, и быть способной защитить своих солдат от атак российских военных наилучшим возможным способом".

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.