МИД Беларуси отреагировал на планируемое закрытие Литвой двух пунктов пропуска на границе

МИД Беларуси опубликовал комментарий в связи с планами Литвы закрыть два пограничных пункта пропуска, пригрозив «жестким» ответом.

Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 г. еще двух пунктов пропуска «Котловка – Лаворишки» и «Привалка – Райгардас» и ограничении пассажирского сообщения в МИД назвали «исключительно политически мотивированным шагом, в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний».

«Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран. Вновь призываем литовскую сторону отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям», - говорится в сообщении.