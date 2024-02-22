Последнее обновление: 22.02.2024 16:56

Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз и ВНЖ гражданам РФ и Беларуси

Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси, сообщил премьер Чехии Петр Фиала.

Одновременно, по его словам, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, которые “не хотят иметь ничего общего с данными режимами, чтобы они могли учиться, работать <…> на территории Чехии”.

“В правила включен ряд исключений, но мы продолжим над этим работать”, — добавил Фиала.

Первоначальный запрет, который действует до 31 марта 2024 года, был введен после начала войны в Украине.

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