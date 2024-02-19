Байден работает над передачей Украине ATACMS еще большей дальности

Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине баллистических ракет ATACMS еще большей дальности. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По их словам, сейчас США склоняются к передаче Украине ракет ATACMS с дальностью, которая позволит наносить удары по временно оккупированному Крыму.

Отмечается, что представители Пентагона сказали, что у США ограниченный запас этих ракет и их вряд ли отправят в Украине без нового финансирования от Конгресса.

Если Конгресс одобрит продолжение помощи Украине, то США могут включить дальнобойные ATACMS в один из первых пакетов военной помощи.

Также у США есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленной отправке в Украину, если финансирование будет одобрено.