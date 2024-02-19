Министры иностранных дел ЕС одобрили развертывание военной миссии в Красном море

Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили развертывание военно-морской миссии ЕС для защиты судоходства от боевиков-хуситов в Красном море. Об этом dpa сообщили европейские дипломаты.

Военно-морская миссия под названием Aspides предусматривает отправку европейских военных кораблей и воздушных систем раннего предупреждения в Красное море, Аденский залив и прилегающие акватории.

Участвующие в миссии корабли будут иметь приказ открывать огонь по боевикам, если те атакуют первыми, и не будут иметь права стрелять на опережение.

Оперативное командование будет находиться в греческом городе Лариса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение о развертывании миссии.

"Европа обеспечит свободу судоходства в Красном море, работая вместе с нашими международными партнерами. Кроме реагирования на кризис, это шаг к усилению европейского присутствия на море для защиты наших европейских интересов", – написала она в Twitter (X).

Известно, что к миссии уже согласились присоединиться Франция, Германия, Италия и Бельгия. Командовать миссией будет представитель Греции, а за оперативное управление на море будет отвечать итальянец, подтвердили в ЕС.