Украина создала "единое окно" для контроля за международной военной помощью

Кабинет министров утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для потребностей Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Документ регулирует взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (по согласию) по привлечению, получению, передаче и учету оказания международной военной помощи (МВП).

МВП – новое понятие, которое вводится постановлением Кабмина и касается всей помощи, оказываемой для поддержки Сил обороны на безвозмездной основе во время военного положения, объясняют в министерстве.

Теперь механизм получения международной военной помощи будет построен из пяти этапов.

Первый этап. Формирование потребности. Воинские части посылают свои запросы в командования отдельных родов войск (сил), впоследствии эти запросы обобщаются Генеральным штабом. Именно Генштаб является основным органом военного управления, разрабатывающим список потребностей МВП для всех Силы обороны, который передается партнерам.

Второй этап. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД об актуальных потребностях армии на основе единой согласованной позиции.

Третий этап. Рассмотрение предложений партнеров.

Четвертый этап. Логистика и учет: прием материальных средств на международном Хабе, где создан "Украинский логистический пункт", перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими военными частями.

Пятый этап. Отчетность. Обобщение и предоставление информации о наличии и использовании МВП.

"Наша цель – создать "единое окно" общения с партнерами. То есть построить такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали неотложную потребность нашего войска. Речь идет о единой согласованной позиции по предоставлению вооружения, военной техники и других материальных средств. К примеру, если приоритет в авиации, тогда на международных встречах мы должны доказывать единую позицию именно по этому направлению", — прокомментировал замминистра обороны Станислав Гайдер.

Также в правительственном постановлении заложен механизм отчетности по полученной технике. Этот алгоритм поможет контролировать движение материальных средств от их получения к использованию.