Парламент Италии окончательно одобрил военную помощь Украине в 2024 году

Палата депутатов парламента Италии окончательно утвердила решение правительства о предоставлении военной помощи Украине в 2024 году. Об этом сообщает ANSA.

За это решение проголосовали 218 депутатов из 400 членов нижней палаты парламента Италии.

Ранее декрет итальянского правительства о предоставлении военной помощи Украине в 2024 году поддержал Сенат.

Соответствующее решение правительства продлевает разрешение Рима на передачу военных активов Киеву до 31 декабря 2024 года в соответствии с международными обязательствами Италии по помощи Украине в войне с РФ.

Перед этим нижняя палата итальянского парламента проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки Украины.

В декабре Совет министров Италии поддержал продление на еще один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь.

Напомним, решение о предоставлении Украине военной помощи приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Джорджии Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год.