Россия будет решать с Китаем проблемы с расчетами

В Кремле читали сообщения о сложностях, возникших у российских компаний в расчетах с Китаем, все возникающие проблемы будут решаться в рамках диалога с КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, известно ли в Кремле о сложностях, возникших у российских компаний в расчетах с Китаем, у Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду, передает Интерфакс.

"Этим занимается правительство. Это все-таки прерогатива правительства. Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями и, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога", - сказал Песков.