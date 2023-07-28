Последнее обновление: 28.07.2023 11:10

Китай поставляет технологии для войны РФ против Украины – разведка США

Китай предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.

Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки (ODNI), который опубликовал Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США.

"Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями", – говорится в отчете.

Разведка США также отмечает, что Китай стал "еще более важным партнером" для России после ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году: расчеты за торговлю осуществляются в китайской валюте юань, КНР увеличила импорт российских энергоносителей, а финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем.

"Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам правительства США в Китае того, каково назначение экспортируемых товаров", – также говорится в отчете.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование