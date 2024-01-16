Китайские госбанки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов

Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США ввели санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, по крайней мере два банка за последние недели начали проверку своего бизнеса в России, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору в любой валюте и вне зависимости от места проведения транзакций, сообщили источники.

Банки усиливают комплексную проверку клиентов, в том числе устанавливают, зарегистрированы ли их бизнес, бенефициары и конечные владельцы в России. Проверка будет распространяться и на нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или перевозящих критически важные товары в Россию через третьи страны.