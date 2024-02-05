Последнее обновление: 05.02.2024 10:15

Разведка Британии оценивает менее чем в «тысячу» оставшихся в Беларуси "вагнеровцев"

Британская разведка считает, что в настоящее время на территории Беларуси находится менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер" и их используют как инструкторов, тогда как в период наибольшего присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 4 февраля.

"Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", – отмечается в обзоре.

Аналитики считают маловероятным, что Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

"Продолжающееся присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонительные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью", – сказано в обзоре.

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