Власти Беларуси объявили «экстремистскими» транспортные чаты, сайт УНИАН

Суд Железнодорожного района Гомеля внезапно признал «экстремистскими материалами» ряд транспортных Telegram-каналов, часть из которых находится в ведении государственных или смежных структур.

В частности под запрет попали «Транспорт ВY» (проект IBA Group с расписаниями и маршрутами автобусов по стране, имеет более 500 000 скачиваний в Google Play), «Общественный транспорт Гомеля» (Чат любителей общественного транспорта Гомеля); «Гомельский транспорт» (Информация обо всех изменениях в работе общественного транспорта Гомеля).

В указанных каналах и чатах обсуждаются только транспортные вопросы и никакие политические темы там не обсуждаются.

Кроме того, власти объявили экстремистскими сайт и соцсети украинского новостного агентства «УНИАН», проекта «Бюро».

Также признаны экстремистскими:

telegram-каналы і чаты «Беларускае Радыё Рацыя Chat», «No Context Belarus», «Инклюзивная Польша», «Зрабi КУСЬ, каб вызвалiць Беларусь», «Post-Rudzik чат»;

в Twitter - «Nо Context Belarus», «Спадар Джыпсiнкоў», «Аnton Motolko», «Belarusian Најun project»;

на YouTube - «ЧАРГОВЫ ПАДКАСТ»;

в Instagram - «belarusno», «m_for_mixacb», «belaruscats», «kastus.suprac»;

в TikTok - «m_for_mixacb», «bajki atamana», «Алекс», «Николай Тико».

в Facebook - «Я Беларус»;

в «Одноклассниках» - «Irina Арсенькина (Прудовская)»;

приложение в Google Play - «Радыё Свабода RFER/RL»;

а заодно и книги - «Последние записи. Дневники 1945 года» (Гебельс, редакция Галкина), «Адольф Гитлер» (Толанд, редакция Безрукова);