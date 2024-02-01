Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

С 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду. Об этом сообщила пресс-служба Суда в Twitter (X).

В пресс-службе отметили, что Армения стала 124-м государством-участником Международного уголовного суда.

Представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян отметил, что присоединение к МУС дает возможность стране "предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле".

По его словам, это прежде всего касается Азербайджана.

Парламент Армении 3 октября 2023 года принял закон о ратификации Римского статута, который впоследствии был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.