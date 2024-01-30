Последнее обновление: 30.01.2024 13:20

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,55 копейки или 0,17%, до 3,1781 рубля при объеме торгов $2,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,67 копейки или 0,19% до 3,5600 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 258 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,21 копейки или 0,5% до 4,4035 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.

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