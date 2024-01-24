Последнее обновление: 24.01.2024 10:29

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 января 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,14 копейки или 0,36%, до 3,1530 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,08 копейки или 0,02% до 3,5759 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 560,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,32 копейки или 0,3% до 4,3790 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,9 млн. юаней.

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