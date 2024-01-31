Последнее обновление: 31.01.2024 12:21

Платформа Currencycloud ограничила переводы денег в Беларусь

Финансовая платформа Currencycloud, принадлежащая международной платежной системе Visa, ограничила переводы денег в Беларусь. Об этом говорится на сайте компании.

До сих пор Currencycloud предоставляла банкам и финтехкомпаниям услуги по обмену валюты для трансграничных платежей. Однако в связи с обновленной «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций» компания отказалась получать и переводить средства из некоторых стран.

В список стран, для которых также стали невозможны операции на платформе, включены: КНДР, Россия, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, а также Крым, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области Украины, оккупированные РФ.

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