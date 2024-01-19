Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

Лукашенко вернул очередное наследие СССР – изображение знака качества

Лукашенко подписал указ, которым утверждено изображение и описание государственного знака качества, сообщила его пресс-служба.

«Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь", - говорится в сообщении.

По сути, Лукашенко возродил знак качества, который использовался во времена СССР, заменив надпись «СССР» на «Беларусь»

«Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности», - утверждает его пресс-служба.

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