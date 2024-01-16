Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной до марта

По соглашению с правительством Польши перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта, сообщил во вторник польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак.

Климчак рассказал, что во вторник Министерство инфраструктуры подписало соглашение с недовольными перевозчиками. Он подчеркнул, что соглашение означает не конец диалога, а "интенсивные переговоры".

"Этот протест является междисциплинарным. Он затрагивает очень много направлений международной политики, внутренней политики. Сложность и запутанность вопросов привела к тому, что переговоры и работа продолжались больше месяца. Протест будет прекращен до 1 марта", – сказал министр.

Он добавил, что отныне начинаются конструктивные переговоры, "которые, как ожидается, принесут конкретный результат". "Впереди у нас очень много работы", – сказал министр.

Лидер протестующих Рафал Меклер пообещал "вернуться к границе", если решение не будет найдено. Он добавил, что на границе остается вся инфраструктура протестующих – контейнеры и трейлеры.