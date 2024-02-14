Польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок

Польские фермеры 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Об этом заявил Независимый самоуправляемый профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность", сообщает RMF FM.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам", – говорится в коммюнике профсоюза.

9 февраля "Солидарность" объявила о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров.

Фермеры говорят, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решения ЕС. По их словам, отсутствие регулирования ставит под сомнение прибыльность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством.

"Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев, мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях", – сообщили в профсоюзном союзе "Солидарность".

Протестующие призывают общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что их акция направлена на "обеспечение продовольственной безопасности в стране".

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе. Производители выступают не только против неконтролируемого продовольствия из Украины, но и против правил ЕС, связанных с Европейским зеленым курсом.