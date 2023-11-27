Украина во второй половине этого года экспортировала 12 млн тонн зерновых

Во второй половине этого года, с 1 июля до 22 ноября, Украина экспортировала 12 млн тонн зерна, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство напоминает, что за такой же период прошлого года Украина экспортировала 16,6 млн тонн зерна, передает BBC.

В середине июля этого года Россия вышла из соглашения о безопасном морском коридоре экспорта украинского зерна и тут же начала интенсивно обтреливать украинские черноморские порты ракетами и дронами.

Несмотря на это, Украина вместе с другими странами без участия и согласия России организовала морской коридор вдоль берегов Румынии, Болгарии и Турции. Он начал действовать во второй половине августа.

В последней сводке министерства агрополитики и продовольствия не говорится, сколько из 12 млн были экспортированы морем, но другие данные позволяют предположить, что основная масса ушла на экспорт по суше. В конце октября министерство объявляло, что по новому морскому коридору были вывезены почти 700 тысяч тонн сельхозпродукции.