Еврокомиссия предоставит 50 миллионов евро на ремонт портов Украины

Европейская комиссия предоставит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

Об этом говорится в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое она обнародовала в Twitter (X).

В письме фон дер Ляйен приветствовала открытие Украиной черноморского гуманитарного коридора, который позволил продолжить морской экспорт.

"Чтобы поддержать эти усилия Еврокомиссия делает доступными 50 миллионов евро на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов", – говорится в письме.

Президент ЕК отметила, что со временем инвестиции позволят украинским портам вернуться к объемам экспорта, которые были до начала войны.

Она отметила, что в октябре этого года, Украина экспортировала 4,6 миллиона тонн зерна – 3,6 миллиона тонн товаров кораблями и еще 1 миллион тонн по железной дороге и грузовиками.