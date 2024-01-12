Потребительские цены в Китае в декабре снизились третий месяц подряд

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре 2023 года уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Дефляция в КНР отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. В ноябре потребительские цены в стране опустились на 0,5%, в октябре - на 0,2%.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в декабре вырос на 0,1% (-0,5% в ноябре), передает Интерфакс.

Цены на продукты питания в Китае в декабре упали на 3,7% в годовом выражении (4,2% в ноябре). Снижение отмечено шестой месяц подряд, однако в декабре оно было самым слабым с сентября. Стоимость свинины снизилась на 26,1%, яиц - на 7%, молока - на 0,9%, свежих фруктов - на 0,3%. Пищевые масла подорожали на 0,4%, свежие овощи - на 0,5%.

Непродовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 0,5%, в том числе, одежда - на 1,4%. Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские услуги - на 1,3%, на образовательные - на 1,8%, на транспортные - снизились на 2,2%. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в декабре на 0,6%, как и месяцем ранее.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд. Индекс PPI в декабре опустился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам всего 2023 года потребительские цены в Китае увеличились на 0,2%, цены производителей упали на 3%.