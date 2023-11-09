Годовая дефляция в Китае в октябре составила 0,2%

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре снизились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

В сентябре потребительские цены в КНР не изменились в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания опустилась на 4% - максимально за 25 месяцев, в связи с падением цен на свинину (-30,1%). Цены на продукты опускаются четыре месяца подряд, в сентябре они уменьшились на 3,2%.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,7%, как и месяцем ранее, в том числе цены на одежду выросли на 1,1%.

Стоимость образовательных услуг повысилась на 2,3%, медицинских - на 1,3%, жилье подорожало на 0,3%, транспортные услуги подешевели на 0,9%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% в годовом выражении - минимально за 4 месяца.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в Китае уменьшились в октябре на 0,1% (+0,2% в сентябре).

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце снизились на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%. Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI в октябре не изменился.