Китай зафиксировал нулевую инфляцию в июне

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне не изменились в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

В мае инфляция составила 0,2%, и аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне, передает Интерфакс.

Темпы роста потребительских цен обновили минимум с февраля 2021 года, когда в стране была зафиксирована дефляция.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце выросла на 2,3% на фоне подъема цен на свежие овощи и яйца. Непродовольственные товары подешевели на 0,6%.

Транспортные услуги снизились в цене на 6,5%, цены на жилье не изменились, медицинские услуги подорожали на 1,1%, образовательные - на 1,5%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце замедлилась до 0,4% с 0,6% в мае, обновив минимум с марта 2021 года.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в июне опустился на 0,2%. Снижение отмечено пятый месяц подряд.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 5,4% в годовом выражении (-4,6% в мае). Падение стало максимальным с декабря 2015 года, оно наблюдается уже девять месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье.

Значение индекса PPI в прошлом месяце снизилось на 0,8% по сравнению с маем.