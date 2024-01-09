ОБСЕ обеспокоена отказом властей Беларуси пригласить наблюдателей на выборы

Глава БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи и председатель ПАСЕ ОБСЕ Пиа Каума выразили сожаление из-за отказа режима Лукашенко от приглашения наблюдателей организации на предстоящие парламентские выборы.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решение не приглашать государства - члены ОБСЕ через БДИПЧ наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси не позволит гражданам и институтам страны воспользоваться беспристрастной, прозрачной и всесторонней оценкой. Это противоречит обязательствам, взятым на себя Минском, и идет вразрез как с буквой, так и с духом сотрудничества, на котором основывается ОБСЕ", - заявил Мекаччи, которого цитирует пресс-служба БДИПЧ ОБСЕ.

В свою очередь, Пиа Каума призвала белорусские власти "к большей открытости", отметив, что наблюдатели ПАСЕ до этого присутствовали на различных выборах в республике с 1995 года.

Высказывания Мекаччи и Каумы по сути являются реакцией на заявление МИД РБ с условиями допуска международных наблюдателей на выборы.

"Белорусская сторона будет готова пересмотреть свои подходы в части приглашения наблюдателей ОБСЕ тогда, когда Запад найдет силы и смелость, возможность отказаться от санкционной политики и от попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси", - заявил в понедельник представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

"Правительство Беларуси считает, что введенные странами Запада санкции грубо нарушают обязательства в рамках ОБСЕ и базовые принципы организации. Прежде всего это относится к свободе передвижения, контактов между людьми", - сказал он.

Представитель МИД РБ также обвинил ОБСЕ в разрушении «традиций уважительного диалога».

«В последние три-четыре года деградация атмосферы межгосударственного взаимодействия как по двусторонней линии, так и внутри организации (ОБСЕ – ред.) достигла критической точки. Практически это проявляется в остром кризисе доверия, разрушении традиций уважительного, дипломатично корректного диалога. Проявляется также в нарастании враждебности, остракизма в отношениях между государствами. Все это, к нашему большому сожалению, ставит под сомнение возможность традиционного выполнения странами ОБСЕ своих обязательств в рамках организации", - посетовал Дапкюнас.