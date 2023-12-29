КГБ Беларуси отжал доменное имя tut.by у семьи Юрия Зиcсера

Дочь основателя портала tut.by Юрия Зиcсера Евгения Чернявская сообщила в соцсетях, что КГБ Беларуси "отжал" домен tut.by, а также другие домены, принадлежащие семье Зиcсера.

По словам Чернявской, дело было рассмотрено в одностороннем порядке за полторы недели, а для сохранения доменных имен требовалось ее личное присутствие в стране: Евгения уже давно живет в Израиле.

Формальным нарушением стали неверные паспортные данные в личном кабинете hoster.by, которые невозможно было исправить удаленно. Обращения в службу поддержки хостера не увенчались успехом.

Помимо tut.by в деле фигурируют домены afisha.by, jenny.by, newstut.by, rebenok.by, tutby.by.

Основатель портала tut.by и владелец домена Юрий Зизер скончался после тяжелой болезни 17 мая 2020 года, а сам портал, самый популярный в Беларуси, был объявлен властями экстремистским формированием и ликвидирован в июле 2021 года. Часть руководства была арестована, гендиректор портала Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова в марте 2023 года приговорены к 12 годам лишения свободы.