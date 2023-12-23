Лукашенко после ухода получит неприкосновенность и пожизненный статус сенатора

Парламент РБ в минувшую пятницу одобрил поправки в закон о президенте, которые предусматривают гарантии для президента и членов его семьи, в том числе президента, прекратившего свои полномочия.

В частности, закон дополняется главой о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. В ней прописано, что бывший президент становится делегатом ВНС, а с его согласия – и пожизненным членом Совета Республики. При этом данное положение не распространяется на президента, «прекратившего исполнение своих полномочий при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности», пишет Reform.by со ссылкой на текст документа.

Бывший президент также сможет участвовать в «управлении некоммерческими организациями, учрежденными им в целях содействия укреплению белорусской государственности, реализации мероприятий в социальной, культурной, образовательной, спортивной и иных общественно-полезных сферах». Намедни Лукашенко признался, что выступил инициатором создания и патроном «Фонда Первого».

В проекте закона прописано, что бывший президент обладает неприкосновенностью.

«Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий, а также в связи с этим задержан, иным образом лишен личной свободы, подвергнут следственным и другим процессуальным действиям», – говорится в тексте.

Неприкосновенностью будут обладать и члены его семьи. Также неприкосновенными будут занимаемые бывшим президентом и членами его семьи жилые и служебные помещение, используемые ими транспортные средства, средства связи, принадлежащие им архивы, иное имущество, документы, багаж и их переписка.

Уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении президента, прекратившего исполнение своих полномочий, членов его семьи, будет рассматривать Верховный суд.

Бывший президент будет иметь пожизненную государственную охрану. Госохрана для членов его семьи будет предоставляться в соответствии с законодательством.

За президентом и его семьей будет сохранено право на медобслуживание, которое им предоставлялось во время исполнения полномочий, а также право на транспортное обслуживание в порядке, определяемом законодательными актами. Жизнь и здоровье президента подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета.

Бывший президент будет иметь право на пожизненное ежемесячное денежное содержание в размере 100% зарплаты, установленной законодательством действующему президенту.

Также после прекращения исполнения полномочий президент безвозмездно получит в собственность на выбор государственную недвижимость для постоянного проживания, включая «земельный участок с расположенными на нем капитальными строениями (зданиями, сооружениями), изолированными помещениями, иным недвижимым имуществом, в том числе хозяйственного назначения, предназначенным для эксплуатации и обслуживания данного недвижимого имущества, а также движимое имущество, связанное с благоустройством и эксплуатацией недвижимого имущества». При этом он не будет платить налог в отношении данного имущества.

Бывший президент сможет бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов (станций), речных портов.

Он сможет иметь помощников, бесплатно пользоваться правительственной и специальной связью, а его почтовые и телеграфные отправления будут обрабатываться и доставляться как правительственные.

Каждый из членов семьи бывшего президента после его смерти будет получать денежное содержание в размере, предусмотренном для президента, прекратившего исполнение своих полномочий.

В последней статье главы о гарантиях бывшему президенту прописано, что «честь и достоинство президента, прекратившего исполнение своих полномочий, защищаются в порядке, установленном законом».